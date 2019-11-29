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Требование о выходном на 31 декабря дошло до Медведева
Депутаты считают, что при содействии второго лица в
государстве инициатива быстрее станет законом, сообщает DEITA.RU.
Российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву написали письмо, коллективное – от депутатов Госдумы. Об этом сообщает «Парлментская газета».
О письме премьеру рассказал депутат Ярослав Нилов. В письме речь идет о необходимости сделать 31 декабря выходным днем всегда за счет переноса выходных и праздничных дней.
Как сказал Нилов, принять поправки в Трудовой кодекс в этом году депутаты уже не успеют – на это надо больше времени с учетом рассмотрения закона, трех чтений и утверждения его правительством, Советом Федерации и президентом.
Однако решить вопрос по поводу 31 декабря в этом году по силам Медведеву. Ему надо всего лишь выпустить постановление о переносе выходного с 28 декабря на 31 декабря в этом году. Закон разрешает вносить такие изменения от лица кабмина. О реакции премьера на письмо пока ничего неизвестно.
Елена Миронова