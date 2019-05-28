Президент России Владимир Путин поручил Титову разобраться с фиктивными штрафами на дорогах, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, бизнес-омбудсмен Борис Титов получил распоряжение подготовить предложения по усовершенствованию работы систем контроля на транспорте.

Путин заявил, что административная нагрузка по некоторым статьям выросла, пожаловался на систему «Платон», на не эффективно срабатывающий контроль на дорогах.

Как объяснил большие штрафы Титов: автоматический контроль работает не без сбоев, не всегда корректно фиксирует нарушения. Штраф автолюбителю может прилететь даже из-за колыхающегося тента. Технология до конца не отработана и, случаются технические накладки. На транспортные компании падает большая финансовая нагрузка.

Для решения проблемы Титов предложил разместить на дорогах предупреждающие знаки, чтобы водители могли сразу проверять свои штрафы.

Анастасия Туркова