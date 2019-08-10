В ассортименте аптек может появиться большее количество дешевых лекарств, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в Минпромторге.

Данная мера необходима с единственной целью, чтобы прекратить вымывание недорогих лекарственных препаратов из продажи. Накануне в СМИ прошла информация о том, что в этом году впервые за последние три года количество приобретенных лекарств стоимостью от 50 до 500 рублей сократилось на фоне роста продаж дорогих лекарств.

Если по итогам года данная тенденция подтвердится, то можно будет делать какие-то корректные выводы, а пока, как отметили в Минпромторге, об этом говорить рано.

Напомним, что в январе 2018 года российское правительство утвердило дорожную карту «Развитие конкуренции в здравоохранении», согласно которой работники здравоохранения будут жестко наказаны за нарушение законодательства. В свою очередь, российский закон оставляет за пациентами право выбирать препараты по наиболее приемлемой цене.

Екатерина Брязгунова