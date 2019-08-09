В 2020 году в России появится предварительный стандарт на школьную форму, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По словам чиновника, в документе будут прописаны самые тонкие моменты. Например, не только прочность и воздухопроницаемости ткани, но и прокладки. Это связано с тем, что в некоторых случаях ткань на школьную форму соответствует всем нормам, а подкладочная ткань, например, на жилете нет. Вот и получается, что школьная форма из-за таких мелочей становится небезопасной.

Отмечается, что, по оценкам экспертов, порядка восьмидесяти процентов школьной формы, представленной на российском рынке, не соответствует нормам безопасности.

Первая редакция стандарта появится в 2019 году, а окончательный вариант не раньше следующего календарного года.

Екатерина Брязгунова