Министр просвещения России рассказала, какие изменения произошли в сфере образования, сообщает DEITA.RU.



Министр просвещения РФ Ольга Васильева встретилась с президентом России Владимиром Путиным. На встрече речь шла о тех изменениях, которые произошли в сфере образования в стране.

По словам Ольги Васильевой, министерство сделало упор на качество в этом году.

«Дело в том, что греха таить, в последние годы был такой период, когда мы очень снизили отношение к золотым медалям и знакам отличия», – заявила Васильева в разговоре с президентом.

Для выпускников ужесточили требования для получения медалей. Теперь детям надо иметь пятерки по всем предметам в аттестате, а также сдать ЕГЭ по русскому языку и математике на отлично.

Кроме того, Васильева отметила, что в 2018-19 учебном году Министерство уменьшило нагрузку на учителей в плане отчетности.

«Учителя страшно расстраивались из-за этого и администрация школ, поэтому мы сократили отчёты до минимума», – добавила Васильева.

Ранее сообщалось о тех изменениях, которые произошли с ЕГЭ в текущем году. В Московской, Ленинградской, Ивановской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях, Мордовии и Тыве задания будут передавать на на дисках и в конвертах, а пришлют по защищённым интернет-каналам и прямо перед экзаменом распечатают в аудитории. Сканировать сделанные задания предполагается в присутствии детей.

Елена Миронова