В приморском поселке Раздольное пожарные спасли трех человек, сообщили DEITA.RU в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Пожар произошел утром 17 августа в квартире пятиэтажного панельного дома, расположенного в посёлке Раздольное на улице Лазо.

Незамедлительно по указанному адресу прибыли пожарные и приступили к тушению. Отмечалось сильное задымление. Было задействовано звено газодымозащитной службы.

В ходе разведки было установлено, что в жилом помещении горят: диван, шкаф и вещи. Из отрезанных дымом и пламенем квартир брандмейстеры при помощи спасательных устройств вызволили трёх человек, включая детей. Медицинская помощь спасенным не понадобилась. Ещё три человека были эвакуированы.

Дмитрий Санников