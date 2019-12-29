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Трех министров в правительство набирают по объявлению
Дефицит высокопрофессиональных кадров на Дальнем Востоке толкает власти на нестандартные решения, сообщает DEITA.RU.
В специализированной группе по поиску работников в Facebook министр государственного управления Сахалинской области Юлия Рокотянская разместила объявление об открытых вакансиях министра энергетики и газификации; министра архитектуры и градостроительства; министра ЖКХ.
«Все вакансии с локацией на Сахалин, предоставляется социальный пакет и релокация. Возможно данные вакансии могли бы заинтересовать кого-то из участников группы или их профессиональных коллег! Буду благодарна за обратную связь!», - пишет Юлия Рокотянская.
«А что - на такие должности нет желающих?», - интересуются пользователи Facebook.
«Есть. Ищем и ждём профессионалов. Сахалин прекрасное место», - отвечает министр государственного управления Сахалинской области.Дмитрий Санников