Второй год подряд некоторые российские школы набирают классы «эффективной началки», сообщает DEITA.RU. Об этом пишет РГ.

Данный эксперимент стараются не афишировать, однако узнать, если в конкретной школе класс трехлетнего начального образования, можно на официальном сайте учебного заведения. Записать в «эффективный» класс можно далеко не всех детей, а только тех, кто смог пройти специальный отбор.

Нагрузка на первоклашек в трехлетней начальной школе колоссальная. За первые две четверти нужно пройти программу первого класса, а за третью и четвертую четверти — второго.

По словам заведующей одной из кафедр Московского государственного психолого-педагогического университета Ирины Шаповаленко, трехлетнее начальное образование идеально подойдет тем деткам, которым в силу особенностей характера и устройства нервной системы было бы желательно побыть в детском саду еще один год. Речь идет о гиперактивных детях, ранимых и тех, кто имеет трудности в общении со сверстниками.

Екатерина Брязгунова