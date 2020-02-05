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6 Декабрь 2019, 18:15

Трехлетний ребенок жил в загоне вместе с телятами и козами

телята

Девочку забрали от бабушки в реабилитационный центр

В Уссурийском городском округе трехлетняя девочка всю жизнь прожила в небольшой комнатке вместе со своим опекуном и домашним скотом, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно сообщению транспортной полиции Уссурийска, участники рейда – полиция и инспекция нашла семью, в которой женщина вместе с трехлетним ребенком жили в небольшом подсобном помещении. Девочка всю жизнь прожила в загоне для скота, росла вместе с телятами и козлятами. Там же находился корм для скота и различные ветеринарные лекарства.

«Детские вещи валялись повсюду в беспорядке, штукатурка отваливалась со стен, некрашеные полы и оборванные свисавшие провода также создавали угнетающую атмосферу»,  - отметили сотрудники полиции.

Женщина, опекающая ребенка, пояснила, что работает на ферме, и ей с внучкой проще и удобнее жить в этом помещении, чем добираться из дома на территории села.

Рейдовая бригада постановила, что помещение не подходит для постоянного проживания ребенка, поэтому девочку переместили в социально-реабилитационный центр.

Отмечается, что с опекуном будет проведена профилактическая работа. 

Александра Маслова

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