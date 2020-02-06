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Трехлетнюю «девочку с козлятами» вернут бабушке
Пока ребенок лечится от простуды
Маленькая жительница Уссурийского городского округа будет и дальше жить со своей бабушкой, сообщает ИА DEITA.RU.
Ребенок попал во все новостные сводки после того, как был обнаружен сотрудниками органов опеки и МВД в нежилом помещении вместе с телятами и козлятами.
«Опекун предупреждена о недопустимости подобных фактов. Ситуация находится на контроле в администрации Уссурийского городского округа, где располагается территориальный орган опеки, и в Министерстве образования Приморского края», – заявила замглавы Минобра Приморья Наталья Василянская.
Сейчас девочка находится под присмотром медиков в профильном учреждении, ее лечат от простуды. Стало заболевание следствием ее проживания в неприспособленном помещении, или же она заболела уже в социально-реабилитационном центре, не уточняется.
Как подчеркивали полицейские, нашедшие малышку, в подсобке отваливалась штукатурка, были некрашены полы, детские вещи были разбросаны, свисали провода. Здесь же хранились не только корм для скота, но и ветеринарные препараты. Теперь бабушка, воспитывающая девочку и совмещающая это с работой на ферме, должна будет растить ребенка в более подходящих условиях.