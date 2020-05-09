Тренер ММА отказался нацепить маску и избил продавщицу

В поселке Новый Свет в Крыму молодой человек плюнул в продавщицу и избил ее за то, что она отказалась обслуживать его вместе девушкой, которые зашли в магазин без медицинской маски, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Примечание».



Произошедший инцидент описала представитель магазина в социальных сетях. По словам представителя, в магазин зашли девушка и парень, которые были без медицинских масок. Продавщица отказалась их обслуживать, пока они не наденут маски. Свое решение девушка объяснила тем, что на территории полуострова введен соответствующий режим.

Вначале парень покинул магазин, однако внутри осталась его пассия, которая продолжила разговор на повышенных тонах. Вскоре она вышла из помещения и вернулась обратно со своим ухажером, который сразу же начал разговаривать с продавщицей и, видимо не добившись желаемого, плюнул ей в лицо.

Далее конфликт перешел в другую плоскость – продавщица кинула банку с томатами в сторону парня, после чего у них завязалась драка. Разнимать людей бросились прохожие. Как отмечает представитель магазина, во время спора с продавщицей молодой человек несколько раз упомянул, что является тренером ММА, а также обещал рассказать о конфликте в социальных сетях.

Отметим, что пострадавшая написала заявления в полицию. Крымскому изданию в правоохранительных органах заявили, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.