Тренировку прямых выборов главы города провели в Арсеньеве

Использование нового для региона механизма «народных советов» с уклоном в интерактивное общественное обсуждение в сети интернет одни восприняли, что называется, «на ура», заявив о новом этапе развития гражданского общества и появлении дополнительных «социальных лифтов» для «общественных активистов», способных создать реальную основу для обновления «старых элит». Другие же специалисты и считающие себя таковыми провели аналогию с возвращением известных по 90-м годам криминальных институтов «положенцев» и «смотрящих» и заявили о том, что все это, мягко говоря, идет вразрез действующей системе власти и законодательства, также не забыв и про модные «старые элиты» - вот, мол, на что ни пойдешь ради того, чтобы от этих самых элит избавиться. И вообще, все это даже ставит под угрозу стабильность политической системы в Приморье.

Как стало известно DEITA.RU, одной из первых территорий, где апробировали новый инструмент, стал Арсеньев, который после громкого провала с выборами мэра в 2019 году должен каким-то образом обрести нового главу хотя бы в году 2020-м.

Предполагается, что после политического коллапса (вышеназванные выборы главы), внутриполитический блок края наконец пришел к выводу о том, что с местечковыми элитами, как это ни прискорбно, нужно что-то делать. Или договариваться, ну или менять, по мере возможности, что частично и должно быть сделано в рамках проходящей в крае муниципальной реформы.

Так, после, как кому-то могло показаться, неожиданного провала в Арсеньеве, выборы там были поставлены «на паузу» на несколько месяцев. Оказалось, что в обществе, помимо протестных настроений, высок спрос на прямые выборы – люди просто хотят быть услышанными, рассказал в беседе с корреспондентом DEITA.RU политтехнолог Алексей Гавруков. Но так как соответствующий законопроект отложен до лучших времен, видимо было принято решение попытаться «совместить ужа с ежом».

Придуманный механизм, с одной стороны, конечно же, напоминает причудливый микс из подпольных квази-выборов, праймериз «Единой России» и петиции в Интернете, но с другой, вполне соответствует федеральному тренду на «всенародное голосование», которое объявлено Президентом по вопросу изменения национальной Конституции.

Итак, в Арсеньеве был брошен клич среди общественников с предложением широко обсудить будущее Арсеньева и вероятных кандидатов в главы города на форумах и различных встречах. Откликнулось по разным оценкам порядка 200 человек. Так сформировался круг активистов, которые с удовольствием включились в процесс обсуждения, который длился несколько месяцев. Итоговый «народный сход» провели в конце января в местном ДК. Желающих было столько, что зал на 600 мест всех не вместил.

Попавшие на встречу «счастливчики» заслушали шесть кандидатов, которые представили собравшимся свои программы и ответили на вопросы. В итоге выпустившим пар жителям пообещали, что в списки для рассмотрения комиссией включат только одобренных ими персонажей. Конечно, это не мешает желающим подавать документы на конкурс, но эксперты полагают, что в финал выйдут люди, поучаствовавшие в «народном сходе». Вот такой вот получился внутриполитический компромисс: формально прямые выборы глав не проводятся, но в то же время неформально в форме уже порядком забытых в России политических дебатов они частично состоялись.

Как прокомментировал корреспонденту DEITA.RU политтехнолог Алексей Гавруков, результатом оказались довольны и организаторы, и население. Люди – тем, что их выслушали, а организаторы, видимо небезосновательно, обрели некую уверенность в том, что повторение прошлого коллапса, когда депутаты-единороссы неожиданно проголосовали против якобы кем-то уже согласованного кандидата от партии власти, в 2020 году может и не случиться.

«Интересный ход, на самом деле убивший несколько зайцев. Но что поразило лично меня – люди, активно участвовавшие в этом процессе, даже не удосужились в большинстве своем прочитать предложенные кандидатами программы. Это говорит о том, что жителям на самом деле все равно, насколько компетентен человек, управляющий городом, главное – личные симпатии. Поэтому, на мой взгляд, назначение главы муниципалитета конкурсной комиссией на сегодняшний день все-таки надежнее, это двойной фильтр», - заключил эксперт.

Стоит отметить, что в числе тех, кому предстоит пройти через этот фильтр, есть и «авагимяновские» (сторонники прошлого «согласованного» кандидата), и «прогрессовские» (близкие к руководству городского ВПК), и нейтральные. Примечательно, что попытку стать мэром Арсеньева предпринял даже владивостокский депутат Виктор Аблапов. Но он пока не входит в список фаворитов, несмотря на то, что у него объективно сильная программа, добавил Гавруков.

Даже врио главы города пришлось проявить активность и написать программу. Хотя бы с этой точки зрения народные «смотрины» полезны – повышают уровень конкуренции, заставляют на местах ценить обратную связь от людей, считает эксперт.

По мнению политтехнолога, решающую роль сыграла правильная позиция губернатора Олега Кожемяко.

«Губернатор занял примерно следующую позицию: «Дорогая, приму любого зятя, лишь бы тебе нравился», и надо отметить, это весьма мудро. Во время своего визита в Арсеньев он привел в восторг жителей города одной фразой: «Авагимян? Кто это?» Один из KPI губернатора – рейтинг президента, и тут уж хочешь - не хочешь, глава региона вынужден слушать народ», - отметил Алексей Гавруков.

В целом политтехнолог окрестил новый, весьма эффективный механизм сублимированных выборов «народными советами» и отметил, что рекомендовал бы его всем муниципалитетам. Но стоит учесть, что во многих районах, где решат послушать мнение народа, это может привести к неожиданным результатам.

Заигрывания с общественниками явно дали им понять, что их готовы слушать, что неизбежно приведет к росту политической активности и по сути созданию предпосылок для возникновения третьей силы, с которой, как показывает практика, не всегда хотят и умеют считаться. Безусловно, эта самая сила несколько отодвинет пресловутые «старые элиты», но вот заместить их полностью едва ли сможет. Тем более что никто не мешает последним влиться или завести своих людей в новую общественно активную группу.

С одной стороны, все это в логике последних поручений Путина - развивать местное самоуправление. Но с другой, наше государство вечно дрейфует между азиатским и европейским стилями управления, первый хорош в кризис, второй в развитии. А дальше, главное угадать, что из этих двух вещей будет ждать нас в будущем.