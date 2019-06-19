Как убрать трещину с лобового стекла, не обращаясь к мастеру, сообщает DEITA.RU.

В сервисный центр заглянуть все же стоит, чтобы засверлить концы трещины и предотвратить ее увеличение.

Затем промойте ее максимально хорошо, по возможности с продувочным пистолетом и средством для мытья стекол. Затем возьмите суперклей. Если у вас есть специальный, предназначенный для трещин, отлично, но подойдет и обычный.

После продувки феном слегка прогрейте суперклей. Попросите кого-нибудь надавить сзади на стекло – с внутренней стороны авто, из салона. При надавливании трещина немного раскроется, но будьте аккуратны, не давите сильно. Заполните трещину клеем. Остатки сотрите губкой или скребком. Постарайтесь сделать это быстро, поскольку застынет клей за считанные секунды.

Метод работает. Возможно, трещина будет немного заметна, но гораздо меньше, чем раньше.

Анастасия Туркова