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«Трешки» за 70 тысяч рублей продают в российском городе

Воркута

Многие владельцы недвижимости отдают ее бесплатно вместе с мебелью, сообщает DEITA.RU.

Пока на территории России цены на недвижимость зашкаливают, в одном городе они много лет продолжают падать. Как пишет Lenta.ru, такая ситуация сложилась в Воркуте.

Из-за того, что в 90-х шахты, которые кормили город, закрылись, люди стали покидать Воркуту и уезжать в другие города в поисках лучшей жизни. Из-за того, что из города только уезжают, недвижимость там никому не нужна – тем более, чужая. Именно поэтому цены на жилье в Воркуте такие низкие.

Сообщается, что самая дорогая квартира, которую сейчас можно купить в городе, стоит 3,7 млн рублей. Но средняя цена на большую квартиру с качественным ремонтом и новой мебелью редко превышает 500 тысяч рублей.

Сообщается также, что есть районы, в которых квартиры можно найти по цене от 30 до 100 тысяч рублей. Цена квадрата в среднем составляет тысячу рублей.

Елена Миронова

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