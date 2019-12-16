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Треть бюджета на еду: эксперт сказал, когда это закончится

супермаркет, еда

Однако выравнивание цен на продукты относительно уровня зарплат еще не гарантирует хорошую жизнь, сообщает DEITA.RU.

Россияне все чаще жалуются на то, что цены на продукты в магазинах продолжают расти, а вот зарплаты большинства граждан, наоборот, падают. Результаты недавних исследований показывают: люди стали тратить около трети доходов только на продукты.

Как рассказал Ura.ru руководитель блока инвестпродуктов «Открытие Брокер» Антон Шабанов, есть несколько сценариев, при которых такая ситуация изменится. Эксперт сказал, что цены выровняются относительно зарплат, если: начало дефляции – снижение цен в магазинах или рост зарплат. Первая ситуация не сулит ничего хорошего, и в будущем может принести больше вреда. А вот второго сценария придется ждать – единовременно зарплаты не вырастут.

Елена Миронова

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