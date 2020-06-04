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Треть горожан сэкономят на отпуске в этом году в России

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И больше половины останутся в стране

Пандемия не лучшим образом отразилась на отпускных планах россиян, сообщает ИА DEITA.RU.

Опрос, охвативший более двух тысяч жителей крупных российских городов, показал, что в этом году в тренде экономия. Так, согласно данным аналитиков Раффайзенбанка, 57% не собираются выезжать из страны. А каждый третий, точнее, 38% респондентов признались в намерении сократить траты на эти цели, пишет РБК. В основном удешевление должно быть за счет жилья подешевле и билетов попроще, такое мнение озвучили 56% участников опроса.

Отказываться от поездок, несмотря на наложенные во время пандемии коронавируса ограничения, люди не хотят. В намерении пробыть весь отпуск дома признались только 13% опрошенных. При этом другие страны намерены посетить 16% респондентов, и 14% запланировали часть отпуска потратить в России, часть – за границей.

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