Многие готовы уехать даже в Хабаровский край, сообщает DEITA.RU.



Почти треть жителей Приморья хотят переехать из региона в другие. К такому выводу пришли аналитики портала по поиску работы HeadHunter.

Специалисты изучили резюме приморцев: их интересовали пометки о готовности переехать и желаемых городах. Так, по данным пресс-службы портала, 31% приморцев готов переехать при условии, что точно найдет работу на новом месте.

Большинство хочет уехать в Москву, Санкт-Петербург, Хабаровск и на Сахалин. Также в списках предпочтений Краснодарский край и Камчатка. Кроме того, многие рассматривают варианты переезда не только внутри страны: люди уверены, что хотят уехать из страны: в Китай, США, Корею и Канаду.

Больше всего шансов найти работу с возможностью переезда у работников следующих областей: «Производство», «IT, телеком», «Продажи», «Рабочий персонал» и «Начало карьеры».

Елена Миронова