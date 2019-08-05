Россияне рассказали, на что они готовы пойти ради более крупного заработка, сообщает DEITA.RU.

По данным сервиса "Авито" в России возросло количество людей, которые готовы сменить своё место жительства ради хорошей работы.

Согласно последнему исследованию организации, почти треть россиян согласились бы переехать в другой город, область или даже страну, если бы там им предложили хорошие условия работы и в первую очередь солидную зарплату.

Среди сфер, работники который оказались легки на подъём, значатся строительство, автопромышленность и сельское хозяйство.

Дмитрий Шевченко