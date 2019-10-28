Треть россиян не знают о своих льготах

Соцопрос Общественной палаты РФ помог выяснить, сколько родителей с детьми не пользуются положенными льготами от государства и по каким причинам. Об этом сообщает DEITA.RU.

Во-первых, по результатам опроса стало известно, что более трети многодетных семей России не обращаются за социальными выплатами и не пользуются различными льготными преференциями только потому, что попросту не знают об их существовании. Таким образом, более тридцати процентов родителей ежегодно лишают своих детей бесплатных билетов в музей и на различные развлекательные мероприятия, занятий в различных спортивных секциях по льготным ценам, в частности - походов в бассейн, и т.д.

Специалисты Общественной палаты отметили, что семьдесят два процента опрошенных признались, что никогда не пытались узнать о причитающихся льготах, двадцать пять процентов - активно следят за изменением в российском законодательстве, чтобы не опустить ни одной новой привилегии. Три процента респондентов признались, что были бы рады воспользоваться преимуществом за многодетность, но у них не хватает времени на сбор необходимых для этого документов.

Минтруд уже ознакомился с результатами социального опроса и решил, что в стране необходимо принять меры для борьбы с тотальной правовой безграмотностью россиян. Ведомство считает, что эта проблемы могла бы очень быстро решиться благодаря появлению МФЦ во всех населенных пунктах страны, но квалификация специалистов, оказывающих людям консультационные, на сегодняшний день оставляет желать лучшего.

Екатерина Цой