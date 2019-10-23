«Третий лишний»: Кожемяко договорится с беглым депутатом

Губернатор Приморья Олег Кожемяко приехал на митинг жителей многоквартирных домов «Лесного квартала», которые собрали подписи под обращением к президенту, сообщает DEITA.RU.

Люди выступают против стройки трех домов между их домами. Именно с этой идеей они вышла на улицы и пригласили к себе губернатора и мэра Владивостока. На приглашение откликнулся губернатор, который взглянув на проекты, заявил, что проекты необходимо поменять.

«Исходя из существующего проекта, третий дом здесь никак не вписывается, по двум остальным тоже необходимо пересмотреть решения, уделив внимание благоустройству территории», - подчеркнул губернатор Приморья. Он добавил, что застройщику необходимо думать еще о людях, которые будут здесь жить.

По словам губернатора, между застройщиком и местными жителями необходимо найти компромисс. Сейчас местные жители жалуются на строителей, которые уже несколько раз техникой перекрывали дорогу, и во время стройки захватили часть детской площадки. Особенно их смущает то, что на районе будет переполненность жителей, что вызовет инфраструктурный кризис.

Отметим, что девелопером является компания, аффилированная с бывшим депутатом Законодательного собрания Приморья Юрием Степанченко. На протяжении последних 10 лет он скрывается в США.

Вопрос точечной застройки города остается наиболее актуальным для Владивостока. Летом жители встали на защиту сквера на Океанском проспекте, тогда президенту отправили письмо с 300 подписями местных жителей.

Иван Юрьев