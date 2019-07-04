В среду, 3 июля, в Приморье дали официальный старт ежегодной акции «Летние вечера в парке 50+», сообщает DEITA.RU. Первый вечер во Владивостоке, как и последующие, прошел на площадке рядом с Домом молодежи.



Отметим, что в этом году к данной акции в Приморье уже присоединилось 29 муниципалитетов. В крае будет открыто более 50 площадок. По словам организаторов, встречи будут проходить в любую погоду. На первый вечер пришло порядка 100 человек, как пожилого возраста, так и молодежь.

Иван Крышан