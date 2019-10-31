Третья благотворительная ярмарка «Твори добро» прошла в Приморских электрических сетях

Сегодня, 31 октября, в филиале «Приморские электрические сети» АО «ДРСК» состоялась благотворительная ярмарка «Твори добро», которая проводится в филиале третий раз.





На ярмарке было выставлено более 90 экспонатов. Большинство из них были подготовлены специалистами филиала специально для благотворительного мероприятия. Также на ярмарке можно было приобрести поделки, сделанные собственноручно детьми-сиротами. Картины, оригами, топиарии, вязаные игрушки, декорированные вазы, шкатулки, поделки из гофрированной и цветной бумаги, тарелки ручной работы, соления и многое другое можно было приобрести на ярмарке «Твори добро». Все изделия, выставленные на продажу, были приобретены работниками Приморских электрических сетей.





Всего в ходе проведения благотворительной ярмарки во Владивостоке было выручено более 30 тысяч рублей. На вырученные от продажи экспонатов средства будут приобретены канцелярские принадлежности для детей КГКУ "Центр содействия семейному устройству №1 г. Владивостока".

Благотворителя ярмарка «Твори добро» проводится в филиале уже третий раз. В прошлом году в мероприятии приняли участие дети из КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №1 и №2», которые специально для сотрудников филиала подготовили мини-концерт.





По словам организаторов мероприятия, целью благотворительной ярмарки «Твори добро» является привлечение внимания к проблемам детей, оставшихся без попечения родителей и оказание финансовой помощи детским социальным учреждениям.