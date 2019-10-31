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Третья благотворительная ярмарка «Твори добро» прошла в Приморских электрических сетях

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Сегодня, 31 октября, в филиале «Приморские электрические сети» АО «ДРСК» состоялась благотворительная ярмарка «Твори добро», которая проводится в филиале третий раз.

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На ярмарке было выставлено более 90 экспонатов. Большинство из них были подготовлены специалистами филиала специально для благотворительного мероприятия. Также на ярмарке можно было приобрести поделки, сделанные собственноручно детьми-сиротами. Картины, оригами, топиарии, вязаные игрушки, декорированные вазы, шкатулки, поделки из гофрированной и цветной бумаги, тарелки ручной работы, соления и многое другое можно было приобрести на ярмарке «Твори добро». Все изделия, выставленные на продажу, были приобретены работниками Приморских электрических сетей.

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Всего в ходе проведения благотворительной ярмарки во Владивостоке было выручено более 30 тысяч рублей. На вырученные от продажи экспонатов средства будут приобретены канцелярские принадлежности для детей КГКУ "Центр содействия семейному устройству №1 г. Владивостока".

Благотворителя ярмарка «Твори добро» проводится в филиале уже третий раз. В прошлом году в мероприятии приняли участие дети из КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №1 и №2», которые специально для сотрудников филиала подготовили мини-концерт.

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По словам организаторов мероприятия, целью благотворительной ярмарки «Твори добро» является привлечение внимания к проблемам детей, оставшихся без попечения родителей и оказание финансовой помощи детским социальным учреждениям.

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