Третья группа косаток из бухты Средней Приморского края следует на судне по реке Амур к месту выпуска на свободу в Охотском море Хабаровского края, сообщает DEITA.RU по материалам ВНИРО.

Как отмечают во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии, созданы все условия для комфортного путешествия мормлеков. Специалисты, которые будут сопровождать животных на протяжении всего пути, находясь с ними в транспортировочных ваннах, хорошо знакомы косаткам, что очень важно, чтобы не вызвать у мормлеков дополнительный стресс.

По информации ВНИРО, прошлые два выпуска завершились благополучно. Ученые продолжают отслеживать перемещение животных с помощью спутниковых меток. Однако было обнаружено, что даже животные, прожившие бок о бок год, необязательно держатся вместе. Молодая самка из предыдущего выпуска сейчас путешествует отдельно от своих старших товарищей.

По прогнозам погодные условия в месте выпуска мормлеков будут благоприятными, волнение не ожидается. Выпуск состоится на следующей неделе, в мероприятии примут участие представители Гринпис и российских телеканалов.

Ранее министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что выпуск морских млекопитающих это очень сложный процесс. При этом пять оставшихся в приморской «китовой тюрьме» выпустят в естественную среду обитания до конца лета.

Дмитрий Санников