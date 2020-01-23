Тревожный симптом: обострение коронавируса ждут в России после 1 февраля

Число погибших от нового коронавируса, вспыхнувшего в Китае, неустанно растет, уже зарегистрировано 17 случаев смерти, рассказывает DEITA.RU.

Об этом заявил Ян Юньянь, заместитель губернатора провинции Хубэй. На данный момент зарегистрировано уже 473 случая инфицирования вирусом, из них 17 случаев летального исхода. Как сообщается в государственном комитете по делам здравоохранения КНР, все пострадавшие тесно контактировали с зараженными.

Случаи инфицирования уже зафиксированы и за пределами страны. Япония, Южная Корея, Тайланд и США сообщили об пока единичных случаях заболевания. Тревожная ситуация наблюдается в таких странах, как Сингапур, Австралия и Филиппины.

В связи с этим весь город, с населением около 12 млн человек, закрывают на карантин. Любые транспортные сообщения с Уханем приостанавливаются, в том числе железнодорожные и авиа.

Напомним, что в Санкт-Петербурге также был зарегистрирован случай с тревожными симптомами. Однако обследование не подтвердило наличие опасного вируса, по предварительному диагнозу мужчине поставили ОРВИ.

«После первого числа мы точно получим обострение ситуации», - отмечает экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. – «У нас большая китайская диаспора на Дальнем Востоке — это Хабаровск, Благовещенск, Владивосток. И они вернутся после Нового года».

Ирина Елкина