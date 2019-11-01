«Трезвый в пьяного за секунду» — как избежать развода ГИБДД

В потоке информации российские водители всегда пытаются выловить то, что действительно может оказаться полезным на дороге. История о том, что в нашей стране буквально процветает коррупция, давно известна. Многие пытаются понять, какие же разводы якобы готовят инспекторы ГИБДД на российских дорогах. Главный из них, конечно, как из трезвого водителя делают пьяного. Каким образом этого можно избежать, рассказывает DEITA.RU со ссылкой на канал «АвтоМир».

Всегда стоит помнить, что есть четкий регламент того, какие образом к ответственности привлекают пьяного водителя. Если этот регламент по тем или иным причинам не соблюден, значит — нужно подозревать развод.

По регламенту, первое, что должен сделать инспектор ГИБДД, — отстранить водителя, которого подозревают в управлении автомобилем в нетрезвом виде, от вождения. Протокол обязательно составляется в присутствии двух понятых. Процедура выявления опьянения, алкогольного или наркотического, также осуществляется в присутствии этих самых понятых. Если по тем или иным причинам понятых нет, то важно весь процесс снимать на видеокамеру.

Помните, сотрудник ДПС не имеет права остановить людей и попросить их подписать тот протокол, который был составлен без них.

Обязательно нужно просмотреть алкотестер и документацию на него. Всегда есть возможность, что алкотестер покажет неверный результат.

Екатерина Брязгунова