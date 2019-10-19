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Три белухи выбросились на берег в Хабаровском крае
На животных напали собаки и вороны, спасти удалось не всех,
сообщает DEITA.RU.
В Хабаровском крае недалеко от поселка Чумикан местные жители обнаружили трех белух, выбросившихся на берег. Люди позвонили в МЧС, и на помощь пришел инспектор ГИМС, сообщает РИА Новости.
Когда спасатель Алексей Парамонов прибыл на место, то увидел, что одна белуха уже погибла, а две других сильно изранены: на них напали собаки и вороны. Спасатель 5 часов пробыл с млекопитающими: закрывал их от солнца и поливал водой. Когда начался прилив, белухи сами покинули берег и ушли в море.
Елена Миронова