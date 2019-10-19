telegr wh call

Новости

Деньги скрывались за конфликтом удэгейцев и властей в Приморье

19 Октябрь 2019, 08:15

Три белухи выбросились на берег в Хабаровском крае

19 Октябрь 2019, 07:45

«Умные избы» и «хай-тек-бараки» обещают россиянам

19 Октябрь 2019, 07:15

Что будет с погодой на неделе, рассказали синоптики

19 Октябрь 2019, 06:30

Связь алкоголя с аритмией выявили ученые

19 Октябрь 2019, 05:45

Россиян лишат любимого внедорожника

19 Октябрь 2019, 05:00

Вот кто должен уступать при движении авто во дворе

19 Октябрь 2019, 04:15

Названы признаки скорой «смерти» автомата в машине

19 Октябрь 2019, 03:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Три белухи выбросились на берег в Хабаровском крае

белуха

На животных напали собаки и вороны, спасти удалось не всех, сообщает DEITA.RU.

В Хабаровском крае недалеко от поселка Чумикан местные жители обнаружили трех белух, выбросившихся на берег. Люди позвонили в МЧС, и на помощь пришел инспектор ГИМС, сообщает РИА Новости.

Когда спасатель Алексей Парамонов прибыл на место, то увидел, что одна белуха уже погибла, а две других сильно изранены: на них напали собаки и вороны. Спасатель 5 часов пробыл с млекопитающими: закрывал их от солнца и поливал водой. Когда начался прилив, белухи сами покинули берег и ушли в море.

Елена Миронова

Читайте также:

Косаткам и белухам из «китовой тюрьмы» сделают диагностику

Государство оплатит убытки хозяевам «китовой тюрьмы»

Косатка из «китовой тюрьмы» добралась до Владивостока

Популярное

Путин назначил важного чиновника в Приморье

Кожемяко выиграл крабовый аукцион

Власти за: превышать на 20 км/ч запретят

Назван список смертельно опасных прививок
Загрузка...
Загрузка...