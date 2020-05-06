Три этапа: озвучены сценарии выхода России из карантина

На совещании с Владимиром Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила три этапа выхода страны из режима самоизоляции, сообщает ИА DEITA.RU.



По словам Анны Поповой, план действий выглядит следующим образом. Первый этап - снятие ограничений на занятия спортом на улице. По результатам статистических данных будет принято решение о смягчения карантина.

Вторым этапом Роспотребнадзор видит снятие запрета на прогулки с семьей и детьми. Одновременно с этим откроются мелкие торговых точки. Однако ограничения на количество посетителей в них пока продолжат действовать.

Под третьим этапом снятия ограничений Роспотребнадзор предусматривает открытие парков и скверов. При этом, граждане во время прогулок также обязаны будут соблюдать дистанцию и ограничивать общение с посторонними.

Снятие режима в регионах находится в ведении глав субъектов федерации. Губернаторы вправе сами решать, как снимать самоизоляцию - но и ответственность за излишнее рвение будет лежать на них.

К слову, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания заявил, что в столице все промышленные предприятия выходят на работу с 12 мая. Но для возобновления работы сферы услуг время еще не пришло.

Напомним, в эти минуты проходит совещание президента Владимира Путина с правительством и губернаторами о ходе борьбы с коронавирусом, мерах поддержки граждан и сроках выхода из карантина.