telegr wh call

Новости

Петарды хотят разрешить не всегда и не везде

7 Май 2020, 00:15

Путин сказал, когда завершится карантин

6 Май 2020, 23:55

Три этапа: озвучены сценарии выхода России из карантина

6 Май 2020, 23:37

«Надо владеть ситуацией»: министр получил нагоняй от Путина

6 Май 2020, 23:20

России предрекли всплеск заболеваемости коронавирусом

6 Май 2020, 23:15

Миллионы детей получили от Путина по пять тысяч

6 Май 2020, 22:50

Путин рассказал правду о здоровье Мишустина

6 Май 2020, 22:40

Автомобилям в России пропишут новый документ

6 Май 2020, 22:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Три этапа: озвучены сценарии выхода России из карантина

люди

На совещании с Владимиром Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила три этапа выхода страны из режима самоизоляции, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам Анны Поповой, план действий выглядит следующим образом. Первый этап - снятие ограничений на занятия спортом на улице. По результатам статистических данных будет принято решение о смягчения карантина.

Вторым этапом Роспотребнадзор видит снятие запрета на прогулки с семьей и детьми. Одновременно с этим откроются мелкие торговых точки. Однако ограничения на количество посетителей в них пока продолжат действовать. 

Под третьим этапом снятия ограничений Роспотребнадзор предусматривает открытие парков и скверов. При этом, граждане во время прогулок также обязаны будут соблюдать дистанцию и ограничивать общение с посторонними. 

Снятие режима в регионах находится в ведении глав субъектов федерации. Губернаторы вправе сами решать, как снимать самоизоляцию - но и ответственность за излишнее рвение будет лежать на них.

 К слову, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания заявил, что в столице все промышленные предприятия выходят на работу с 12 мая. Но для возобновления работы сферы услуг время еще не пришло.

Напомним, в эти минуты проходит совещание президента Владимира Путина с правительством и губернаторами о ходе борьбы с коронавирусом, мерах поддержки граждан и сроках выхода из карантина.

Читайте также:

«Надо владеть ситуацией»: министр получил нагоняй от Путина

Миллионы детей получили от Путина по пять тысяч

Путин рассказал правду о здоровье Мишустина

Василий Кучин

Популярное

Только по пропускам: Находку закрывают на карантин

Таких россиян могут перестать выпускать за границу

Сидеть дома: пляжи, гостиницы и кафе у моря закрывают в Приморье

Врач рассказал об опасности тканевых масок
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...