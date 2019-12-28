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Три фразы, которые важно указать в протоколе

инспектор, ГИБДД, ДПС, авто

Если водитель не согласен с обвинениями от инспектора ГИБДД, важно написать это в документе, сообщает DEITA.RU.

Не всегда обвинения от инспектора ГИБДД соответствуют действительности: зачастую водители не согласны с тем, в чем их обвиняют. В таком случае важно написать в протоколе одну из этих фраз.

«С нарушением не согласен»

Если водитель не согласен с обвинениями, в протоколе важно это обозначить. Тогда будут шансы обжаловать постановление.

«Права и обязанности не разъяснены»

По закону инспектор обязан перечислить водителю все его права и обязанности. Конечно, этого практически никогда не делают. Если написать об этом в протоколе, на суде также появится возможность обжаловать наказание.

«Есть свидетели»

Если есть запись видеорегистратора или свидетели, то необходимо это указать в протоколе. Суд также может учесть этот факт.

Елена Миронова

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