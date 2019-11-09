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Три миллиарда на компьютеры и видеокамеры выделил Медведев

Медведев

Российские регионы получат 3 миллиарда рублей на развитие информационной инфраструктуры, сообщает DEITA.RU.

Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном сайте кабинета министров. Предполагается, что средства эти уйдут в 13 регионов, выбранных в качестве пилотных по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды.

С помощью этих денег планируется обеспечить развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры не менее чем в 1,7 тыс. общеобразовательных организациях к концу 2019 года. Речь идет о модернизации кабельных систем и локальных вычислительных сетей, а также об обеспечении комплексной безопасности объектов с помощью систем видеонаблюдения.

Национальная программа "Цифровая экономика" рассчитана до 2024 года. В нее включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпрограммы планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.

Дмитрий Санников

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