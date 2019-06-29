Согласно прогнозу синоптиков, мощные ливни пройдут в дальневосточной столице 30 июня, а также 8 и 11 июля, сообщает DEITA.RU. К такому выводу можно прийти, ознакомившись с данными Gismeteo.

Так, в ближайшие две неделе во Владивостоке будут идти дожди, от кратковременных до ливневых. Температура воздуха выше 20 градусов не поднимается, и то тепло можно ожидать не ранее десятых чисел следующего месяца. Средняя температура в городе 12–15 градусов выше нуля.

Сильные ветра будут сопровождать пасмурную и дождливую погоду. Наиболее сильный ветер, до 15–22-х метров в секунду ожидается 7, 8, 11 и 12 июля.

Ранее прошла информация о том, что 3 июля небо очистится от кучевых облаков и значительно потеплеет. Однако, судя по всему, данному прогнозу не суждено сбыться.

Екатерина Брязгунова