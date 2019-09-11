Три муниципальных округа появятся на карте Приморья

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на внеочередном заседании регионального парламента приняли решения об образовании трех муниципальных округов: Анучинского, Пограничного и Чугуевского, сообщает DEITA.RU.

Как отметил председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, в муниципалитетах были проведены все процедуры, предусмотренные законодательством: «Образование в Приморском крае муниципальных округов началось в соответствии с изменениями федерального законодательства. В эту работу включились депутаты Законодательного Собрания, было проведено широкое обсуждение, в том числе круглый стол с участием глав муниципальных образований и председателей дум».

Нормативные акты устанавливают основания, цели и сроки образования каждого муниципального округа; их границы и состав территории; порядок формирования органов местного самоуправления, а также порядок исполнения бюджетов поселений и муниципальных районов в 2019 году, составление проекта бюджета, утверждения бюджетов муниципальных округов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и его исполнение в 2020 году.



В соответствии с законопроектами, создание муниципального округа не влечет за собой изменения статуса населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений муниципального района, а также изменения или прекращения предоставления мер социальной поддержки, установленных действующим законодательством для отдельных категорий граждан.



Преобразование муниципальных образований осуществляется для улучшения повышения качества исполнения органами местного самоуправления своих полномочий, более эффективного и оперативного решения вопросов местного значения, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.



Как напомнил председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев, еще в начале муниципальной реформы были опасения, что у поселений появится много полномочий, но не будет финансовых средств и источников доходов. «Сегодня мы все это видим, и рассматриваем законопроекты о создании первых трех муниципальных округов, которые поддержали накануне на заседании комитета. Это позволит консолидировать финансовые ресурсы и полномочия и, тем самым, решать проблемы всех населенных пунктов на территориях», - сказал Джамбулат Текиев.



До 31 декабря 2019 года включительно полномочия по решению вопросов местного значения вновь образованного муниципального образования будут осуществлять органы местного самоуправления поселений и муниципального района. С 1 января 2020 года до формирования органов местного самоуправления муниципального округа полномочия осуществляют органы местного самоуправления муниципального района.



С нового года будут прекращены полномочия представительных органов поселений, а полномочия районной Думы заканчиваются в день первого заседания Думы муниципального округа. Полномочия главы муниципального района прекращаются со дня вступления в должность главы муниципального округа.



По мнению заместителя председателя краевого парламента Сергея Кузьменко, с принятием данных законов история с созданием муниципальных округов только начинается. «Это достаточно сложный процесс, который требует ручного управления. Думаю, что депутаты должны войти в состав рабочей группы, которую создает губернатор. Предстоит решить очень много важных для территорий вопросов, и помощь депутатского корпуса не будет лишней», - отметил Сергей Кузьменко.

Дмитрий Санников