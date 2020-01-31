Три нарушения - лишение: новые штрафы ГИБДД

Не только «синяя езда», но и превышение скорости, и даже тонировка – все получило новые «карательные» условия, прописанные в обновленном Кодексе об административных правонарушениях, сообщает DEITA.RU

Самым заметным нововведением в КоАП версии 2020 (касающимся автомобилистов) стало уточнение о «рецидивах». Вкратце: если водитель частенько, но не серьезно, нарушает (штраф тут, штраф там) - спать спокойно он уже не сможет. За три грубых нарушения, совершенные в течение года, с правами можно будет распрощаться.

Под ужесточение попали и пункты об ответственности автомобилистов за соблюдение скоростного режима. Теперь «минималка» за «не такие» показатели на радарах – 3000 рублей. Это в 6 раз больше, чем было раньше. Причем это касается незначительного превышения, на 20 – 40. Подняли штрафную планку и для тех, кто любит тонировку по темнее – до 1000 рублей. А вот за неисправные тормоза оставили все как есть, 5 сотен, и в расчете.

Что касается нетрезвых «рыцарей дорог» - их штрафут штрафуют по-старому. Ну, почти. Самого водителя снова ожидает 30-тысячная компенсация в казну и права «на капот», сроком до полутора лет. Однако и здесь добавили новый пункт. Если, не приведи Бог, в салоне с нарушителем будут дети до 16-ти, то прав он не увидит 2-3 года. Штраф также возрастёт – с 30 до 50 тысяч рублей.

Те, кто прав на управление транспортным средством не заимел, но посидеть за рулем уж очень хочется, должны иметь в виду: раньше он отделался бы штрафом в 15 000 рублей, причем за каждую встречу с палочкой сотрудника ДПС. Согласно новой редакции КоАП, если он попадется вновь – может заплатить 20, а то и все 30 тысяч, да еще и загреметь на исправительные работы.

Стоит отметить, что рабочие группы, разрабатывающие пункты документа, еще не полностью сформулировали все аспекты нового КоАП. Проект Кодекса все еще находится на стадии редактирования, и уже в самое ближайшее время отправится в правительство на рассмотрение.