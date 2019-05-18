Несколько ошибок допускают водители при езде на механике, сообщает DEITA.RU. Пишем, какие именно.

Наполовину выжатая педаль сцепления – как правило, ошибка новичков, не знающих, насколько это вредит сцеплению. Не стоит бояться, что машина остановится и заглохнет, выжимайте сцепление максимально или не трогайте педаль.

Издевательство над двигателем на высоких оборотах при попытке, допустим, выбраться из болота. Не делайте так – лучше уж вытолкать машину своими силами. Так вы не причините вреда и избежите поломки двигателя и разрыва шестерней, которые весьма вероятны при удерживании двигателя на максимальных оборотах более 10 секунд.

Попытка переключить передачу, когда колеса автомобиля не имеют нормального сцепления с землёй. Например, на дороге с кочками. Не делайте этого, чтобы избежать поломки шестерней.

Анастасия Туркова