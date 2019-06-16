Российские автомобилисты неоднократно рассказывали о том, что инспекторы ГИБДД любят не только задавать каверзные вопросы, но и умеют мастерски разводить. В этой заметке DEITA.RU со ссылкой на канал «Я — автомобилист» расскажет, что существует три коронных ответа для сотрудников ДПС, когда водитель точно знает, что гаишник просто придирается или даже пытается развести.

Укажите норматив РФ

Инспектор ГИБДД останавливает трассе и спрашивает, знает ли водитель пункт 10.1 Правил дорожного движения. И хотя там сказано, что водитель транспортного средства обязан выбирать скорость движения согласно различным факторам, в том числе погодным условиям или состояния автомобиля, автолюбитель отвечать не обязан. Здесь можно задать вопрос в лоб: «На каком основании я должен давать ответ? Укажите, пожалуйста, норматив РФ». После этой фразы, скорее всего, вы поедете своей дорогой, так как норматива такого нет.

Ничего не знаю

Если сотрудник ДПС останавливает водителя и требует, чтобы он сказал о нарушении, которое совершил, самым грамотным ответом будет следующий: «Ничего не знаю, и по какой причине меня остановили, тоже».

ПДД не нарушал

Когда водитель наезжает на разметку или еще чего хуже — пересекает двойную сплошную при уворачивании от ДТП, необходимо помнить, что Правил дорожного движения он не нарушал. Если инспектор, заметив наезд на разметку, останавливает водителя и спрашивает, согласен ли с тем, что нарушил дорожную разметку, нужно ответить так: «Да, разметку нарушил, но Правил дорожного движения не нарушал».

Екатерина Брязгунова