Три причины не менять рано летнюю резину на зимнюю

Осень подходит к концу. Некоторые автомобилисты уже переобулись, другие активно думают, а не пора ли сменить летнюю резину на зимнюю. ИА DEITA.RU со ссылкой на автоэксперта рассказывает, когда лучше скинуть одни покрышки и поставить другие.

Каждый автомобилист должен четко понимать, что зимняя резина предназначена на того, чтобы передвигаться по скользкой поверхности в холодное время года.

Первым и главным звоночком для установки зимних шин должно быть резкое снижение температуры воздуха. Когда ночью температура воздуха понизится до семи градусов выше нуля, можно смело ехать на шиномонтаж.

Если при таких температурах продолжать ездить на летних покрышках, это приведет к серьезному ухудшению их свойств. Из-за увеличения тормозного пути может произойти серьезная авария. Если автомобилист, привыкший к одному тормозному пути, не успеет сориентироваться перед пешеходным переходом — может случиться беда.

При этом если поменять шины ранней осенью, не дожидаясь первых холодов, можно остаться без зимней резины вовсе. Так как при теплой погоде зимние покрышки очень быстро снашиваются.

Как пояснила опытная автомобилистка, менеджер по продажам одного из ведущих автомагазинов дальневосточной столицы Ольга, рано переобуваться еще не стоит по той причине, что сильно будет увеличен расход топлива. «Зимняя резина мягче, чем летняя, поэтому если рано переобуться, произойдет быстрый расход самой резины, увеличится расход топлива и немного увеличится тормозной путь», — отметила она.

Екатерина Брязгунова