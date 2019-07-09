Три наиболее распространенных причины вибрации колес в авто сообщает DEITA.RU.

Именно от колес может идти вибрация в трех случаях. Первый - если диски неровные. В таком случае балансировка не спасает, и их придется править или заменять.

Второй случай – отсутствие балансировки. Если вы не проходили эту процедуру уже несколько месяцев – попробуйте. Только выберите автосервис с качественным оборудованием, и результат вам понравится.

Третья причина – дефект покрышки. Резина постепенно изнашивается и теряет свои свойства, поэтому может внезапно перекоситься при резком торможении. Или же она могла деформироваться из-за неправильного хранения.

Анастасия Туркова