Три школьницы попали в больницу в шоковом состоянии

Как пишет паблик vdk_tv, в один из травмпунктов Находки обратились три школьницы. На девочек напали бродячие собаки, сообщает DEITA.RU.

Юные жительницы Находки пришли в больницу в шоковом состоянии. Как сообщает паблик, трое подруг возвращались из школы, когда в районе Спортивной улицы на них напала стая. Собаки облаяли девочек, и сильно искусали их.

Подписчики выразили опасение по поводу собственной безопасности. «Пусть это будет не гуманно, но всех бродячих нужно усыплять. Сейчас зима, станет все только хуже и, увы, фактов нападения будет только больше», - пишет один из пользователей. «Сами люди «разводят» часть бродячих собак. Некоторые держат своих питомцев в своих домах, те плодятся, а потом этих щенят сами же люди отвозят куда-нибудь, потому что жалко якобы топить, усыплять маленьких. Вот они потом вырастают и бегают!!!» - возмущаются приморцы.

В комментариях же приводят аналогичные случаи, когда беспризорные животные бросались и кусали детей.

«Моего сына покусала свора, муж с палкой разгонял их. Пришлось уколы ставить сыну. У ребёнка великий страх к собакам появился, но это мы исправили», - рассказывает одна из подписчиков.

Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося.

Александра Маслова