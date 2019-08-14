Как избавиться от статического электричества в автомобиле, сообщает DEITA.RU.

Некоторые водители выбирают для этого заземление с помощью антистатиков. Это резинки, которые располагаются на кузове машины. Но толк от них будет только при наличии проводника, который идет к земле.

Сгодится любая токопроводящая цепочка, прикрепленная незаметно на кузове и опущенная на уровень в 2-3 см от земли.

В случае, когда проблемной зоной становится не кузов, можно использовать спрей-антистатик. Распылите его и на сиденья, и на одежду. Эффекта хватит приблизительно на три – четыре дня.

Если спрей купить нет возможности, откройте дверь, коснитесь ее ключом зажигания и погасите заряд с помощью ключа.

Можно закрывать двери тыльной стороной ладони – там кожа не так чувствительна. Или же изолируйте руку от дверцы авто, закрывая с помощью тряпочки для протирания окон, например.

Анастасия Туркова