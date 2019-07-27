Есть три правила, которые делают более безопасной езду по трассе, сообщает DEITA.RU

В тридцать раз повышается вероятность ДТП и гибели на трасах по сравнению с городом из-за повышенных скоростей и пониженного соблюдения ПДД водителями или из-за их усталости. НО есть правила, которые позволят обезопасить себя и свой автомобиль.

Первое: обгоняйте безопасными способами. Без спешки, грамотно, в подходящий для этого момент. Дождитесь, пока встречная полоса будет максимально пустой. Так вы избежите самой частой причины всех ДТП.

Второе: соблюдать скоростной режим. Отвести душу можно, только если встречная полоса надежно отделена отбойником, погодные условия подходящие, осадков нет. Иначе есть вероятность, что это закончится плачевно.

Третье: отдыхайте своевременно, поскольку уснуть за рулем от переутомления действительно можно. После восьми часов вождения спать вам захочется точно, особенно в ночное время. Останавливайтесь на ночлег, как только почувствовали усталость.

Анастасия Туркова