Из-за некоторых ошибок автолюбителей кондиционер у автомобиля может выходить из строя раньше времени, сообщает DEITA.RU.

Таких ошибок три.

Главная из них – надолго оставлять систему в простое, используя по сезонам. Чтобы смазка не оседала в нижней части, и система не работала с повышенными нагрузками, кондиционер рекомендуется включать периодически на протяжении всего года. Это убережет также от забивания тонких патрубков металлической пудрой и не даст ей повредить дорогостоящие детали.

Вторая ошибка – не обслуживать системы кондиционирования вовремя. В кондиционере имеется особое масло, кроме фреона, которое тоже нужно менять. А сам кондиционер нужно регулярно чистить, ведь он не защищен от грязи и пыли. Из-за попадания грязи, инородных элементов и пыли система выходит из строя быстрее.

Третье: кондиционер нужно дозаправлять фреоном, поскольку даже в исправной системе могут быть утечки, пусть и небольшие. Кондиционер не будет функционировать, если уровень фреона слишком низок. И даже использовать его с фреоном на минимальной отметке – вредно. К тому же, направляться лучше всего не наспех, а в специализированном сервисе и определенным типом фреона. Так вы надолго сбережете кондиционер.

Анастасия Туркова