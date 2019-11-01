Три стратегических дорожных участка отремонтируют в Приморье до конца года

В Приморье завершаются ремонтные работы дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящий момент на финишную прямую вышли три участка: на трассах Артём — Находка — Порт Восточный; Сибирцево — Комиссарово, а также Раздольное — Хасан. На последней – уже почти уложили свежий и технологически «чистый» асфальт. Всего в 2019 году в рамках нацпроекта отремонтируют 28,5 километра дорожного полотна, сообщает DEITA.RU.

Чуть дальше села Барабаш – крупнейшего в Хасанском районе Приморского края, дорожники из Надеждинского филиала «Примавтодора» работают не покладая рук. На большей части участка трассы Раздольное — Хасан (а это 7,5 километра) уже уложена дорожная «одежда» — так профессионалы называют многослойную конструкцию полотна, по которому годами ездить и седанам, и большегрузам. Для данного участка инженеры решили применить двухслойную технологию – по семь сантиметров пористого и плотного. Несмотря на то, что в процессе работ движение автомобилей продолжалось, подрядчики уверены – качество будущей трассы никак не пострадает.

«Участок, который составляет больше семи километров, мы поделили на три «подучастка». Сейчас работаем на третьем – его 2,9 километра, производим укладку верхнего слоя покрытия из плотного асфальтобетона», — рассказал корреспонденту DEITA.RU директор филиала АО «Примавтодор» Олег Модженок.

Сейчас здесь работает две бригады дорожных рабочих, при них — вся необходимая спецтехника. На двух остальных участках, отметили подрядчики, производятся подготовительные работы и укладка выравнивающего слоя дороги. Окончить все работы по участку трассы Раздольное — Хасан обещают к 20 декабря текущего года, при этом весь асфальт уложат уже в ноябре, до наступления морозов. После этого «Примавтодору» останется только обустроить обочины, знаки и разметку.

Ранее DEITA.RU уже писало о том, как краевые дорожные службы восстанавливают дорожно-транспортную инфраструктуру в крае. К ней, кроме самого дорожного полотна, относятся и автомобильные мосты: в этом году активную работу подрядчики проделали на пяти таких сооружениях. Три из них уже открыты для автомобильного движения — через реку Крыловку в Кировском районе, а также Кроуновку и Литовку, в Уссурийске и Новолитовске.

Евгений Черемухин