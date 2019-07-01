В понедельник, 1 июля, 5,7 и 8 судебного состава начнут свою работу в новом здании Арбитражного суда Приморского края, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Арбитражном суде, первый переезд в новое здание произошел еще в начале года, тогда туда переместилось судебные составы, рассматривающие дела о банкротстве. В настоящее время в новое здание переехали судебные составы, рассматривающие гражданские дела.

«Пять судебных составов рассматривающих административные дела, пока остаются в здании расположенном по улице Светланской, 54. Их переезд в новое здание будет осуществлен до октября этого года», - рассказали в Арбитражном суде.

Отметим, что новое здание Арбитражного суда Приморского края это бывший корпус ДВФУ, где располагалась Школа естественных наук. После полного переезда в здании, где располагался Арбитражный суд, вселится Девятый кассационный суд общей юрисдикции , который был организован указом Владимира Путина. Судебную инстанцию во Владивостоке возглавит Александр Хижинский, бывший руководитель Приморского краевого суда. Свою работу он должен будет начать 1 октября 2019 года.

Иван Крышан