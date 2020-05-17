Три тысячи человек изолировали на Колыме

Режим карантина ввели в посёлке Ягодное Магаданской области, сообщает ИА DEITA.RU. Распоряжение ввести карантин дал губернатор региона Сергей Носов.

В связи с ограничительными мерами в населенном пункте, в котором, к слову, проживает 3000 человек, жителям не разрешается без надобности покидать жилые помещения, пишет «Российская газета». Дезинфицировать подъезды должны как минимум трижды в неделю.

Покидать жилое помещение разрешено в ряде случаев – для выгула питомцев, чтобы выйти в магазин или для выполнения рабочих обязанностей, а также в случае обращения за экстренной помощью к медикам. Кроме того, на территории населенного пункта действует масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Отмечается, что покидать Ягодное разрешается лишь после получения отрицательного результата теста на наличие COVID-19 в организме. Результат должен быть известен не ранее пяти суток до даты планируемого выезда, а в дополнение к нему должно прилагаться разрешение администрации района

Транспортное сообщение в населенном пункте приостановлено. Это касается как личных автомобилей местных жителей, так и общественного транспорта, и грузовых перевозок.

Действие ограничительных мер будет длиться до особого распоряжения.

В регионе подтверждено 187 случаев инфицирования коронавирусом, из них более половины (118) – в Ягодном.