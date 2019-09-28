Три закона вступят в силу в последние выходные сентября

В последние выходные сентября в России вступают в силу три новых закона, касающихся пенсионного страхования, контрактных закупок и финансового рынка. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.

Первый закон вступает в силу в субботу, 28 сентября. Приказ Минфина России №113н изменяет процедуру ведения реестра контрактов в рамках государственных закупок. Теперь заказчик должен предоставлять необходимую для реестра информацию в электронном виде с помощью системы «Электронный бюджет» на едином портале бюджетной системы РФ. Для этого участникам гостендера необходимо зарегистрироваться в информационной системе или использовать уже имеющиеся логин и пароль, сформировать пакет документов и направить его в Федеральное казначейство.

Второй и третий законы вступают в силу в воскресенье, 29 сентября.

Указания Банка России №5202-У и №5236-У обязывают саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, объединяющие НПФ, акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (управляющие компании), разработать базовые стандарты внутреннего контроля и защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг. СРО, объединяющие специализированные депозитарии, должны разработать базовые стандарты внутреннего контроля и совершения операций на финансовом рынке.

А также устанавливают требования к содержанию базовых стандартов и перечень операций специализированных депозитариев на ФР, подлежащих стандартизации.

Постановление Правления Пенсионного фонда РФ №335п устанавливает, что автоматически сформированный электронный документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета может выдаваться в установленной форме гражданам, обратившихся в ПФР как лично, так и через МФЦ или электронный запрос. Документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица территориального органа ПФ РФ со специальной отметкой о должностном лице.

Екатерина Цой