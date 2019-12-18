Три завода могут закрыться в Приморье

Заводы, расположенные в Уссурийском городском округе, могут закрыться в ближайшее время, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил депутат городской думы Игорь Безверхов на одном из заседаний.



Во время своего выступления народный избранник отметил, что в городе сокращаются рабочие места. В своей речи он упомянул три крупных предприятия Уссурийска, которые испытывают трудности в своей работе. Среди них это Молочный завод, Масложировой комбинат и 322-АРЗ, расположенный в селе Воздвиженка.

«Молочный завод практически прекратил выпускать свою продукцию, в феврале предстоящего года ожидаются еще сокращения на 322-АРЗ, также сокращаются и МЖК (Масложировой комбинат)», - отметил народный избранник.

Пока местные депутаты озвучивают проблемы города на своих заседаниях, краевые власти уже ищут пути решения по некоторым заводам. Так, вице-губернатор Александр Костенко заявил, что работникам уссурийского комбината «Приморская соя» на время консервации завода будут предложены другие рабочие места в компании «Русагро».

Заместитель губернатора заявил о том, что комбинат совместными усилиями можно модернизировать, однако закрывать его нельзя, потому что «Приморская соя» – социально значимое предприятие с большим оборотом. На сегодня на предприятии трудится 280 человек.

Согласно данным на бирже труда открыто более 12 тысяч вакансий в Уссурийске. Заработные платы от 12 до 80 тысяч рублей. Отметим, что вопрос с рабочими на 322-АРЗ также прорабатывается со стороны профсоюзов.

Иван Крышан