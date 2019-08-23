Флаг России развернули на самых популярных и значимых местах отдыха во Владивостоке в рамках общегородского флешмоба «Владивосток в триколоре», сообщает DEITA.RU.



На фоне старинного здания железнодорожного вокзала, возле памятников Юлу Бринеру, Александру Солженицыну, Николаю II, адмиралу Макарову, Владимиру Высоцкому, Кириллу и Мефодию, а также на маяке «Токаревская кошка» и мысе Тобизина. Это лишь часть значимых исторических уголков, где развернули символ России.



Флешмоб проводился силами некоммерческих и общественных организаций, таких, как Всероссийское движение «Сильная Россия», «Отцы Приморья», «Матери России» и другими.





Изюминка мероприятия – в одно время сразу в нескольких точках города развернуть флаг России. Помимо организаторов мероприятия, горожане активно участвовали во флешмобе – с удовольствием делали снимки с российским триколором.



В качестве завершения, на популярной видовой площадке Владивостока в районе фуникулёра возле памятника Кириллу и Мефодию развернули огромное трёхцветное полотнище.



Напомним, День флага в России отмечается уже 25 лет. В столице Дальнего Востока в рамках праздника прошли различные мастер-классы, оздоровительные и концертные мероприятия. Праздничные гуляния стартовали в четверг, прошли в пятницу, и продолжатся в субботу, 24 августа.



Софья Корф