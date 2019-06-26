В ближайшие три года из бюджета разных уровней на социальные инициативы президента Владимира Путина будет выделено более одного триллиона рублей, сообщает DEITA.RU. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с проектировками Минфина на следующий четырехлетний период.

По мнению руководителя направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина, на дополнительную финансовую помощь семьям с детьми, пожилым людям, борьбу с бедностью и на охрану здоровья выделяются реальные средства, общая сумма которых составляет один процент от годового ВВП, более одного триллиона рублей. Что же касается национальных проектов, на сегодняшний день они — «пока красивая эфемерная величина».

Чтобы не быть голословным, можно привести конкретные цифры, публикуемые РБК. Так, на реализацию послания Владимира Путина на соцдоплаты к пенсии без учета индексации и соцвыплат в 2019-м направят 97,3 миллиарда, в 2020-м — 90 миллиардов, в 2021-м — 83, а в 2022-м — почти 100 миллиардов. В общей сложности на социальные доплаты к пенсиям передадут 370 миллиардов рублей в течение ближайших четырех лет. Данная прибавка позволит всем пенсионерам, чья пенсия меньше прожиточного минимума, дотянуть до него. На сегодняшний день такую доплату получают порядка четырех миллионов пенсионеров.

Сумма, которую получат родители первенцев и вторых детей, тоже внушительная. На помощь семьям с детьми направят 286 миллионов рублей в ближайшие четыре года. И если в 2019-м эта сумма составит 48,6 миллиарда, то уже в 2022-м — 84 миллиарда. Отмечается, что если сегодня финансовую помощь получают те семьи, чей доход составляет 1,5 прожиточного минимума на каждого члена семьи, то уже с 2020-го пособием охватят и тех, у кого доход достигает двух размеров прожиточного минимума, а это значит, что помощь получат в полтора раза больше семей.

Екатерина Брязгунова