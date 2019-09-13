Триллионы из российских резервов захотели потратить

Деньги могут пустить на транспорт, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Корпорация ВЭБ.РФ предложила реализовать в России масштабную программу по обновлению городского общественного транспорта в российских городах. На её осуществление потребуется 2 триллиона рублей.

Предполагается, что на первом этапе она должна коснуться Москвы и Санкт-Петербурга, а также ещё 10 российских городов. Деньги на неё должны поступить из Фонда национального благосостояния.

В результате реализации предложенной корпорацией программы в этих городах должна существенным образом улучшиться транспортная инфраструктура, а также закуплены новые трамваи, троллейбусы и автобусы.

В случае успеха, действие программы должно распространиться на все другие города страны.

Принимать план ВЭБа или нет предстоит решать правительству России.

Дмитрий Шевченко