Триллионы из российских резервов захотели потратить

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Деньги могут пустить на транспорт, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".
Корпорация ВЭБ.РФ предложила реализовать в России масштабную программу по обновлению городского общественного транспорта в российских городах. На её осуществление потребуется 2 триллиона рублей.
Предполагается, что на первом этапе она должна коснуться Москвы и Санкт-Петербурга, а также ещё 10 российских городов. Деньги на неё должны поступить из Фонда национального благосостояния.
В результате реализации предложенной корпорацией программы в этих городах должна существенным образом улучшиться транспортная инфраструктура, а также закуплены новые трамваи, троллейбусы и автобусы.
В случае успеха, действие программы должно распространиться на все другие города страны.
Принимать план ВЭБа или нет предстоит решать правительству России.
Дмитрий Шевченко