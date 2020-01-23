Триллионы Мишустина: где взять, куда деть

Премьер-министр Михаил Мишустин требует еще триллионы на реализацию путинских поручений до 2024 года. Где чиновники будут брать деньги - в материале DEITA.RU.



Мишустин заявил, что 450 миллиардов на национальные проекты дополнительно понадобятся уже в текущем году. Основные направления течения новых триллионов - это прямое исполнение поручений Путина во время обращения к федеральному собранию. Демография и материнский капитал: 446 тысяч за перого ребенка, еще 150 - за второго, ежемесячные выплаты пособий на детей для малоимущих в сумме около 11 тысяч, и так далее.

Кроме того, президент Путин жестко обозначил: национальные проекты должны быть реализованы в любом случае. Сейчас министерствам поручили проработать поправки для эффективной реализации задач. В ближайшее время потребуют отчет, а корректировки - это всегда затраты. 20 февраля главы министерств должны представить Мишустину новый план.

2020 год в этом плане выглядит наиболее спокойным. Согласно расчетам Минфина, на этот год денег хватит - множество финансовых обязательств по прошлым годам так и не было доведено до конца, на счетах остались деньги.

Как сообщалось ранее, правительство попросту не смогло выделенные деньги потратить. Глава счетной палаты Алексей Кудрин возмутился этому факту, но финансовый блок правительства «счетовода» успокоил - деньги никуда не денутся. Скопившиеся на счетах средства отправят на новые затраты в текущем году.

Источник «Известий» в Минфине сообщает, что бюджет потянет еще два миллиарда рублей из требуемой суммы. При этом профицит бюджета трогать нельзя - он идет в Фонд национального благосостояния.

А вот где найти дополнительные 500 миллиардов рублей ежегодно для полного покрытия суммы - вопрос. Источник в Минфине сообщает, что это может быть сделано за счет отмены налоговых преференций, так хорошо знакомых новому премьер-министру страны.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов высказывался о том, что необходимо поднять налоговую нагрузку на нефтяников и промышленность.

При необходимости в дело пойдет и резервный фонд. Его средства проанализируют заново, схему администрирования доходов ужесточат. Кроме того, снова ответственная миссия ложится на налоговиков. Они получили задание уместить борьбу с серыми схемами по уходу от уплаты налогов.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что в случае ужесточения налогового бремени для нефтяных компаний вопля вероятно новое серьезное повышение цен на топливо и нефтепродукты.

Таким образом, велика вероятность что новые деньги, помимо бюджета и резервного фонда, могут быть взяты с простого народа. В планах Минфина и ФНС улучшить собираемость налогов: и в первую очередь то касается НДФЛ. Однако эксперты говорят, что сумма этих сборов все равно будет недостаточной.

В первую очередь, это зона ответственности новых глав Минтруда Антона Котякова, Минэкономразвития Максима Решетникова и удержавшего свой пост главы Минфина Антона Силуанова.

Василий Кучин