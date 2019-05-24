Названы суммы выплат россиянам по социальным обязательствам, сообщает DEITA.RU.

Пенсионный фонд России отчитался о потраченных за год средствах. По информации финансового ведомства, в прошлом году объём выплат увеличился на 394 миллиарда рублей и составил 7,2 триллиона рублей.

На выплату страховых пенсий, по данным ПФР, в 2018 году направлено 6 749 миллиардов рублей, на выплату пенсий по государственному обеспечению — 453,7 миллиардов рублей.

Также в ведомстве напомнили и о проведённой индексации пенсий по уровню инфляции на 3,7%. При этом средний размер социальной пенсии составил 9,1 тысячу рублей..